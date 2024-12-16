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Казахстанские теннисистки узнали новые позиции в мировом рейтинге

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Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева
Соня Жиенбаева. Фото: AELTC/Peter Nicholls

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам минувшей неделе, на которой прошло несколько второстепенных турниров, передает NUR.KZ.

Из восьми казахстанок в топ-1000 одиночного разряда у трех изменилось положение. Соня Жиенбаева и Сандугаш Кенжибаева потеряли по одной позиции и заняли 636-е и 904-е места соответственно. Аружан Сагандыкова, напротив, поднялась на одну строчку и стала 958-й.

В топ-30 изменений не произошло, поэтому Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сохранили шестую и 29-ю позиции соответственно. Первой ракеткой мира год завершит белоруска Арина Соболенко.

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сохранила 22-е место в соответствующем рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2200887-kazahstanskie-tennisistki-uznali-novye-pozicii-v-mirovom-reytinge/

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