Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Португалии

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира под эгидой Международной федерации тенниса в Португалии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанка Жибек Куламбаева в паре с представительницей Беларуси Юлией Готовко выиграла турнир ITF W35 в Португалии.

Жибек и Юлия в финале обыграли дуэт российской теннисистки Полины Яценко и представительницы Бельгии Ханны Вандевинкель. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 10:4 в пользу казахстанско-белорусского тандема.

Отметим, 24-х летняя Жибек Куламбаева за карьеру уже выиграла 37 титулов в одиночном (5 побед) и в парном (32 титула) разрядах под эгидой Международной теннисной федерации (ITF).

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