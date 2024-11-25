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Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Португалии

Опубликовано:

Жибек Куламбаева и Юлия Готовко
Жибек Куламбаева и Юлия Готовко. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира под эгидой Международной федерации тенниса в Португалии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанка Жибек Куламбаева в паре с представительницей Беларуси Юлией Готовко выиграла турнир ITF W35 в Португалии.

Жибек и Юлия в финале обыграли дуэт российской теннисистки Полины Яценко и представительницы Бельгии Ханны Вандевинкель. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 10:4 в пользу казахстанско-белорусского тандема.

Отметим, 24-х летняя Жибек Куламбаева за карьеру уже выиграла 37 титулов в одиночном (5 побед) и в парном (32 титула) разрядах под эгидой Международной теннисной федерации (ITF).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2191928-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-mezhdunarodnyy-turnir-v-portugalii/

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