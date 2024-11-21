Первую ракетку Казахстана номинировали на престижную премию от WTA

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вошла в число претенденток на ежегодную премию от WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Женская теннисная ассоциация опубликовала список претенденток на награды по итогам сезона 2024 года. Премия WTA Player Awards разделена на пять номинаций.

Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой претендует на звание сильнейшей пары года. В минувшем сезоне они выиграли четыре турнира WTA, в том числе одни соревнования 1000-й категории.

Обе теннисистки добились значительного прогресса в мировом рейтинге. Данилина начала год на 54-й позиции, а завершила 22-й ракеткой планеты.

В число других претенденток на победу в этой номинации входят канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф, чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко, бельгийка Элизе Мертенс и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

На премию лучшей теннисистке в одиночном разряде в этом сезоне, в отличие от прошлого, не претендует первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В список номинанток вошли белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швентек, американка Коко Гауфф, итальянка Жасмин Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь.

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