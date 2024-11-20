Рафаэль Надаль не сдержал слез после финального матча своей карьеры (видео)

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала кадры церемонии в честь последнего матча в карьере именитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля, передает NUR.KZ.

38-летний спортсмен выступил в составе национальной сборной на решающем этапе турнира. Испанцы проиграли матчевое противостояние с Нидерландами и вылетели в четвертьфинале.

Надаль уступил в своей одиночной встрече с Ботиком ван де Зандсхулпом. Таким образом, именно этот матч стал последним в карьере 22-кратного победителя турниров Большого шлема. Ранее испанец анонсировал, что Кубок Дэвиса будет для него финальным официальным соревнованием.

По окончании матча со сборной Нидерландов организаторы устроили специальную церемонию для Надаля. Бывшая первая ракетка мира не сдержал слез, пока ему аплодировали зрители.

"Икона, борец и скромный чемпион. Рафа, твой вклад в теннис невозможно описать словами", — так описывается видео с моментами церемонии.

Также со словами благодарности к Надалю обратились многие деятели спорта и целые клубы. Например, публикации испанцу посвятили мадридский "Реал", болельщиком которого он является, и "Мальорка" — команда с родного острова теннисиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.