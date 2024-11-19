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Рафаэль Надаль проиграл на последнем турнире в карьере

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль. Фото: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль потерпел поражение в стартовом матче "Финала восьми" Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 154-е место в мировом рейтинге, открыл противостояние между сборными Испании и Нидерландов в четвертьфинале. Соперником Надаля выступил Ботик ван де Зандсхулп — 80-я ракетка планеты.

Матч завершился победой нидерландца в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.

Сборная Нидерландов повела в противостоянии, которое состоит из трех игр. В еще одной одиночной встрече будут соперничать Карлос Алькарас и Таллон Грикспор. В парном матче Алькарас и Марсело Гранольерс сыграют с Уэлси Колхофом и ван де Зандсхулпом.

Победители четвертьфинала продолжат борьбу за Кубок Дэвиса. Финальный этап турнира продлится на хардовом корте испанской Малаги до 24 ноября.

Ранее Надаль объявил о завершении карьеры и анонсировал, что эти соревнования станут для него последними на официальном уровне. Таким образом, если испанцы уступят нидерландцам, то матч с ван де Зандсхулпом окажется для 38-летнего теннисиста прощальным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2189759-rafael-nadal-proigral-na-poslednem-turnire-v-karere/

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