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Сборная Казахстана впервые в своей истории вошла в топ-5 командного чемпионата мира

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Юниорская сборная Казахстана по теннису
Юниорская сборная Казахстана по теннису. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Юниорская сборная Казахстана заняла пятое место на Juniors Davis Cup, который в эти дни завершился в турецкой Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанские юниоры в матче за пятое место встречались с командой Франции. На групповой стадии подопечные Сергея Квака обыграли этого соперника со счетом 2:1.

В первой партии нового противостоянии Дамир Жалгасбай одолел Фердинана Ливе Новкиришка со счетом 6:3, 6:4. Следом на корт вышли Зангар Нурланулы и Муаз Куаме, победа осталась за французом – 6:1, 6:2.

В решающем парном матче Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков в упорном противостоянии одолели дуэт Муаза Куаме и Даниэля Жаду на чемпионском тай-брейке со счетом 6:3, 1:6, 10:5.

Отметим, что в прошлом году казахстанская сборная впервые в своей истории пробилась в финальную стадию юниорского Кубка Дэвиса. Тогда команда заняла 10-е место.

Таким образом, нынешний результат является самым успешным для казахстанских юниоров в истории отечественного тенниса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2188368-sbornaya-kazahstana-vpervye-v-svoey-istorii-voshla-v-top-5-komandnogo-chempionata-mira/

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