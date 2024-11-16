Известная теннисистка показала горячие фото из отпуска

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями с отдыха - спортсменка отдохнула на Сейшелах, передает NUR.KZ.

Спортсменка выложила фотографии в Instagram.

На кадрах спортсменка позирует в бикини, стоя на пляже около пальмы. Настя выбрала для похода на пляж купальник Dior.

"Самая горячая", "Такая красивая и милая", "Потрясающая форма", "Классно выглядишь", - писали фанаты.

По информации "Спорт Экспресс", Анастасия родилась 30 марта 2001 года. В 5 лет ее привели в секцию по теннису.

Когда Анастасии было девять лет, она выиграла свой первый турнир в Волгограде. Благодаря этой победе юная спортсменка окончательно осознала, что хочет заниматься теннисом на профессиональном уровне.

Потапова сумела выиграть ряд престижных детских соревнований в возрастной категории до 14 лет и освоилась среди 18-летних. На турнирах «Большого шлема» в активе Анастасии — четвертьфиналы на Уимблдоне в 2015-м и Australian Open в 2016-м (Насте тогда было 14 лет), полуфинал "Ролан Гаррос" и титул на Уимблдоне в 2016-м. Успехи позволили россиянке стать первой ракеткой мира среди юниоров.