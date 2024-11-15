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Первая ракетка мира Синнер выиграл все три матча в группе на Итоговом турнире ATP

Опубликовано:

Янник Синнер
Янник Синнер: Clive Brunskill/Getty Images

Лидер мирового рейтинга в мужском одиночном разряде Янник Синнер показал стопроцентный результат в группе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент NUR.KZ.

Итальянец завершил групповой этап матчем с россиянином Даниилом Медведевым — четвертой ракеткой планеты.

Встреча завершилась победой Синнера в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 13 минут.

Таким образом, итальянец выиграл все три матча на турнире, не отдав оппонентам ни сета. Он вышел в полуфинал с первого места в группе Илие Настасе и дальше сыграет с теннисистом, который займет вторую позицию в другом квартете.

Медведев завершил выступление в Турине, показав третий результат в группе. Со второй позиции в полуфинал вышел американец Тейлор Фритц, который в заключительном туре обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Напомним, соревнования в Италии проходят на хардовом покрытии и завершатся 17 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2187648-pervaya-raketka-mira-sinner-vyigral-vse-tri-matcha-v-gruppe-na-itogovom-turnire-atp/

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