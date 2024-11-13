Казахстанские теннисисты досрочно вышли в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана пробилась в плей-офф юниорского Кубка Дэвиса, который является аналогом командного чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на федерацию тенниса.

Соревнования проходят на грунтовых кортах в турецкой Анталье. Во второй день турнира казахстанцы проводили матчевую встречу с командой Гонконга.

В первой игре Дамир Жалгасбай одержал победу над Николасом Чэном со счетом 6:2, 4:6, 6:3. Затем Зангар Нурланулы разгромил Джека Чэна — 6:3, 6:0. В заключительном противостоянии Жалгасбай и Даниэль Тазабеков выиграли парный матч.

Таким образом, сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в 1/4 финала. Ранее в стартовом туре команда с общим счетом 3-0 разгромила ЮАР.

В заключительном противостоянии группового этапа казахстанцы оспорят с Францией итоговую первую позицию в квартете. Матч пройдет 13 ноября.

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