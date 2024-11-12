Федерация тенниса Казахстана подтвердила участие Рыбакиной в матче национальной сборной

Елена Рыбакина остается в заявке женской национальной команды на ближайший матч Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

Сборная Казахстана 16-17 ноября сыграет на домашнем корте в Астане матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Южной Кореи.

Тренерский штаб соперниц казахстанок определился с составом команды. В заявку кореянок вошли: Да Ён Бак (331 номер WTA), Со Хен Пак (257, парный разряд), Ку Ён Ву (417) и Ким Дабин (331).

Также в федерации вновь подтвердили, что в составе сборной Казахстана остается Рыбакина. Помимо сильнейшей теннисистки страны, в команду войдут Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.

В мировом командном рейтинге Международной федерации тенниса женская сборная Казахстана занимает 13-е место, а кореянки располагаются на 32-й позиции.

Игры пройдут на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.