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Трехчасовой драмой завершился финал Итогового турнира WTA

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Американская теннисистка Кори Гауфф
Кори Гауфф: Robert Prange/Getty Images

Третья ракетка мира в одиночном разряде американка Кори Гауфф одержала победу в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном матче сезона WTA Гауфф встретилась с чемпионкой Олимпийских игр – 2024, представительницей Китая Циньвэнь Чжэн, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Финальная дуэль завершилась победой спортсменки из США по ходу трех сетов со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). При этом у Циньвэнь был матчбол, который она не реализовала.

Впервые исход финала Итогового турнира WTA в одиночном разряде определился на тай-брейке в решающем сете.

Суммарно соперницы провели на корте три часа и семь минут. За это время победительница Итогового турнира WTA успела реализовать один брейк-пойнт с первой попытки, допустила четыре двойных ошибки, а также пять раз подала мяч навылет.

Чемпионками в парном разряде стали канадка Габриэла Дабровски и австралийка Эрин Рутлифф, которые в финале обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд со счетом 7:5, 6:3.

Напомним, что соревнование состоялось на хардовом корте в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2185280-trehchasovoy-dramoy-zavershilsya-final-itogovogo-turnira-wta/

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