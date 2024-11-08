Стала известна сумма призовых Итогового турнира ATP: миллионы долларов

Уже через пару дней в итальянском Турине стартует битва восьми лучших теннисистов мира за внушительный призовой фонд на Итоговом турнире ATP, передает NUR.KZ.

В преддверии старта соревнований стали известны сумма призовых, за которую поборются лучшие мировые теннисисты.

Общий призовой фонд по данным сайта организаторов составит около 15 250 000 долларов США (около 7,5 млрд тенге).

Победитель Итогового турнира ATP получит 4 881 500 долларов в США (2,3 млрд тенге), что на 80 тысяч долларов больше, чем в прошлом году.

За участие теннисист гарантированно получит 331 тысячу долларов США (162 млн. тенге).

За выход из группы - 395 500 долларов (194 млн. тенге).

За выход в полуфинал - 1 123 400 долларов (550,5 млн. тенге).

За выход в финал - 2 237 000 долларов (1, 09 млрд. тенге).

Ранее, прошла процедура жеребьевки Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном и парном разрядах.

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