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Определились полуфиналистки Итогового турнира WTA: Соболенко сохранила титул лучшей теннисистки мира

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко: Cameron Spencer/Getty Images

В четверг завершились последние матчи группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и определились участницы полуфинала, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Действующая чемпионка Уимблдона, чешка Барбора Крейчикова, одержала победу над третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и вышла в полуфинал соревнования с первого места Оранжевой группы.

Проигравшая американка также выступит в рамках 1/2 финала. Отметим, что в этом квартете также выступила и польская теннисистка Ига Швентек, владевшая титулом первой ракетки мира с 2022 года.

Действующий лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко также выступит в полуфинале. Спортсменка из Беларуси вышла из Фиолетовой группы с первого места, проиграв лишь казахстанке Елене Рыбакиной.

Еще одной участницей плей-офф выступит олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь из Китая.

Полуфинальные пары Итогового турнира WTA выглядят следующим образом:

  • Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвэнь
  • Арина Соболенко – Кори Гауфф

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2184642-opredelilis-polufinalistki-itogovogo-turnira-wta-sobolenko-sohranila-titul-luchshey-tennisistki-mira/

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