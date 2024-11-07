Определились полуфиналистки Итогового турнира WTA: Соболенко сохранила титул лучшей теннисистки мира

В четверг завершились последние матчи группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и определились участницы полуфинала, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Действующая чемпионка Уимблдона, чешка Барбора Крейчикова, одержала победу над третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и вышла в полуфинал соревнования с первого места Оранжевой группы.
Проигравшая американка также выступит в рамках 1/2 финала. Отметим, что в этом квартете также выступила и польская теннисистка Ига Швентек, владевшая титулом первой ракетки мира с 2022 года.
Действующий лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко также выступит в полуфинале. Спортсменка из Беларуси вышла из Фиолетовой группы с первого места, проиграв лишь казахстанке Елене Рыбакиной.
Еще одной участницей плей-офф выступит олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь из Китая.
Полуфинальные пары Итогового турнира WTA выглядят следующим образом:
- Барбора Крейчикова – Чжэн Циньвэнь
- Арина Соболенко – Кори Гауфф
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2184642-opredelilis-polufinalistki-itogovogo-turnira-wta-sobolenko-sohranila-titul-luchshey-tennisistki-mira/