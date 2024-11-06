Победившая Рыбакину олимпийская чемпионка вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Чемпионка Олимпийских игр – 2024 представительница Китая Чжэн Циньвэнь одержала вторую победу в рамках группового этапа Итогового турнира WTA, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках третьего матча на турнире обладательница олимпийского золота в одиночном разряде встретилась с олимпийской чемпионкой "в парах" Жасмин Паолини (Италия). Матч завершился разгромной победой Чжэн Циньвэнь со счетом 6:1, 6:1.

Матч длился один час и восемь минут. За это время китаянка успела реализовать пять брейк-поинтов из восьми попыток, не допустила ни одной двойной ошибки и 12 раз подала мяч навылет.

Эта победа позволила Циньвэнь выйти в полуфинал Итогового турнира.

Напомним, матчем ранее она выиграла встречу с лучшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

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