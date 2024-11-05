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Определилась вторая участница плей-офф Итогового турнира WTA

Опубликовано:

Американская теннисистка Коко Гауфф
Коко Гауфф. Фото: Robert Prange/Getty Images

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф одержала вторую победу в рамках групповой стадии Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Гауфф выступила польская теннисистка Ига Швентек, занимающая второе место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча длилась два сета и завершилась победой американки со счетом 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте один час и 49 минут. За это время победительница успела реализовать пять брейк-поинтов после 12 попыток, допустила 11 двойных ошибок, а также два раза подала мяч навылет.

Таким образом Кори Гауфф выиграла два матча групповой стадии из трех и уже обеспечила себе досрочный выход в плей-офф турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2183448-opredelilas-vtoraya-uchastnica-pley-off-itogovogo-turnira-wta/

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