Вторая ракетка Казахстана опустилась в мировом рейтинге

Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну позицию в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко. Лучшие теннисистки мира, в том числе пятая ракетка планеты казахстанка Елена Рыбакина, сейчас участвуют в Итоговом турнире WTA.
Путинцева же опустилась в рейтинге с 28-й на 29-ю строчку из-за того, что британка Кэти Бултер дошла до финала в Гонконге и поднялась на шесть позиций.
Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в соответствующей категории сохранила 22-е место. Первой ракеткой мира в этом зачете остается чешка Катерина Синякова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182874-vtoraya-raketka-kazahstana-opustilas-v-mirovom-reytinge/