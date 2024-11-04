Вторая ракетка Казахстана опустилась в мировом рейтинге

Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну позицию в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко. Лучшие теннисистки мира, в том числе пятая ракетка планеты казахстанка Елена Рыбакина, сейчас участвуют в Итоговом турнире WTA.

Путинцева же опустилась в рейтинге с 28-й на 29-ю строчку из-за того, что британка Кэти Бултер дошла до финала в Гонконге и поднялась на шесть позиций.

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в соответствующей категории сохранила 22-е место. Первой ракеткой мира в этом зачете остается чешка Катерина Синякова.

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