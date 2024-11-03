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Елена Рыбакина сфотографировалась с Неймаром перед неудачным стартом на Итоговом турнире WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Kelly Defina/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина коротко резюмировала свой стартовый матч на Итоговом турнире WTA, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram.

2 ноября казахстанка провела свой первый матч в рамках Итогового турнира WTA – 2024, где ее соперницей выступила четвертая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини. Встреча завершилась поражением Рыбакиной со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

Перед началом игры, на корте появился специальный гость – известный бразильский футболист Неймар. Он сфотографировался с теннисистками и подбросил монету перед стартом матча.

"Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром", - написала Рыбакина в сторис.
Елена Рыбакина, Неймар и Жасмин Паолини
Елена Рыбакина, Неймар и Жасмин Паолини: https://www.instagram.com/lenarybakina/

В следующем матче лучшая теннисистка Казахстана встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Встреча запланирована на 5 ноября, время старта определится позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2182254-elena-rybakina-sfotografirovalas-s-neymarom-pered-neudachnym-startom-na-itogovom-turnire-wta/

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