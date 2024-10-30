Первая ракетка мира и олимпийская чемпионка: кто будет противостоять Елене Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Во вторник состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA – второго по значимости события в мировом женском теннисе. NUR.KZ представляет вашему вниманию фоторепортаж всех участниц соревнования.

Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября. Примет турнир город Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии. По итогам жеребьевки восемь лучших теннисисток мира были разбиты на две группы.

Фиолетовая группа:

Арина Соболенко (Беларусь) – лучшая теннисистка мира на данный момент. Может лишиться своего статуса, если плохо выступит в группе и при условии победы Иги Швентек в финале Итогового турнира.

Жасмин Паолини (Италия) – четвертая ракетка мира. Обгоняет Елену Рыбакину на одну позицию, отрыв от казахстанки составляет 173 рейтинговых очка.

Елена Рыбакина (Казахстан) – первая ракетка страны может значительно улучшить свою позицию в мировом рейтинге и потенциально стать третьей ракеткой мира.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде. 22-летняя китаянка занимает седьмую строчку в мировом рейтинге WTA.

Оранжевая группа:

Ига Швентек (Польша) – вторая ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Париже. Спортсменке предстоит борьба с Соболенко за титул лучшей теннисистки мира.

Кори Гауфф (США) – действующая третья ракетка мира. Ее результаты также повлияют на итоговое место Рыбакиной в рейтинге WTA.

Джессика Пегула (США) – американка опустилась на шестую позицию в рейтинге и может ухудшить показатели казахстанки в случае успешного выступления.

Барбора Крейчикова (Чехия) – действующая победительница Уимблдона проводит не лучший сезон в карьере и идет на 13-м месте в мировом рейтинге.

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