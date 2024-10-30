Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая ракетка мира и олимпийская чемпионка: кто будет противостоять Елене Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Во вторник состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA – второго по значимости события в мировом женском теннисе. NUR.KZ представляет вашему вниманию фоторепортаж всех участниц соревнования.

Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября. Примет турнир город Эр-Рияд столица Саудовской Аравии. По итогам жеребьевки восемь лучших теннисисток мира были разбиты на две группы.

Фиолетовая группа:

Арина Соболенко (Беларусь) лучшая теннисистка мира на данный момент. Может лишиться своего статуса, если плохо выступит в группе и при условии победы Иги Швентек в финале Итогового турнира.

Жасмин Паолини (Италия) четвертая ракетка мира. Обгоняет Елену Рыбакину на одну позицию, отрыв от казахстанки составляет 173 рейтинговых очка.

Елена Рыбакина (Казахстан) первая ракетка страны может значительно улучшить свою позицию в мировом рейтинге и потенциально стать третьей ракеткой мира.

Чжэн Циньвэнь (Китай) действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде. 22-летняя китаянка занимает седьмую строчку в мировом рейтинге WTA.

Оранжевая группа:

Ига Швентек (Польша) вторая ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Париже. Спортсменке предстоит борьба с Соболенко за титул лучшей теннисистки мира.

Кори Гауфф (США) действующая третья ракетка мира. Ее результаты также повлияют на итоговое место Рыбакиной в рейтинге WTA.

Джессика Пегула (США) американка опустилась на шестую позицию в рейтинге и может ухудшить показатели казахстанки в случае успешного выступления.

Барбора Крейчикова (Чехия) действующая победительница Уимблдона проводит не лучший сезон в карьере и идет на 13-м месте в мировом рейтинге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2180387-pervaya-raketka-mira-i-olimpiyskaya-chempionka-kto-budet-protivostoyat-elene-rybakinoy-na-itogovom-turnire-wta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie