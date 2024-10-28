Лучший теннисист Казахстана успешно стартовал в турнире за миллион евро

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в стартовом матче "Мастерса" в Париже (Франция), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником лучшего теннисиста страны выступил 79-я ракетка мира из Италии Фабиньо Фоньини. Встреча завершилась победой Александра Бублика по ходу двух сетов с общим счетом 7:5, 7:5.

Игра длилась один час и 29 минут. За это время Бублику удалось завершить три брейк-поинта после пяти попыток, допустить семь ошибок и совершить 15 подач мяча навылет по ходу матча.

Во втором круге казахстанец сыграет с победителем дуэли между представителем Италии Маттео Арнальди и датчанином Хольгером Руне.

Напомним, что победитель турнира ATP в столице Франции заработает 919 тысяч евро.

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