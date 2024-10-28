Вернувшаяся в сборную Казахстана теннисистка неудачно стартовала на турнире в Китае

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс потерпела поражение в матче первого круга хардового турнира WTA 250 в китайском Цзюцзяне, передает корреспондент NUR.KZ.

Зарина Дияс, занимающая в одиночном рейтинге Женской теннисной-ассоциации 388-е место, встречалась на старте хардового турнира в Китае с 56-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро.

Матч продлился два сета и завершился со счетом - 4:6, 2:6 в пользу испанки

За игровое время казахстанская теннисистка не совершила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из восьми возможных.

Отметим, на данном турнире принимала участие и другая казахстанка Жибек Куламбаева. Спортсменка не смогла пробиться дальше квалификационного этапа.

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