Лучший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов в мужском одиночном разряде, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Тройка лучших теннисистов планеты осталась неизменной.

Первой ракеткой мира, несмотря на потерю 500 баллов, по-прежнему остается 23-летний представитель Италии Янник Синнер (11420 очков).

Второе место за собой сохранил испанец Карлос Алькарас (7120), замыкает тройку лидеров немецкий теннисист Александр Зверев (6805).

Действующий олимпийский чемпион серб Новак Джокович остался на четвертом месте (6120).

Изменения коснулись первой ракетки Казахстана Александра Бублика. Отечественный спортсмен потерял одну позицию и теперь идет на 33-м месте в мировом рейтинге (1460).

Вторая ракетка страны Александр Шевченко упал на четыре позиции и теперь занимает 63-ю строчку.

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