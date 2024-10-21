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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Robert Prange/Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила одиночный рейтинг, сместив польку Игу Швентек. 26-летняя спортсменка ушла в отрыв от бывшей первой ракетки мира на 41 балл.

Третью позицию продолжает сохранять американка Коко Гауфф. Сразу после нее располагается ее соотечественница Джесика Пегула. Замыкает топ-5 мирового рейтинга первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева улучшила позиции и поднялась сразу на три строчки вверх. Теперь она занимает 29-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176718-belorusskaya-tennisistka-arina-sobolenko-stala-pervoy-raketkoy-mira/

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