Зарина Дияс выиграла первый титул после паузы в карьере

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победительницей хардового турнира ITF W50 в турецком Кайсери в одиночном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.
Четвертая ракетка страны в воскресенье встретилась в финале с Аленой Фалей, которая получила третий номер посева. Казахстанка занимает 488-е место в мировом рейтинге, белоруска — 224-е.
Матч завершился волевой победой Дияс в трех сетах со счетом 0:6, 6:4, 6:3. Это позволило ей взять десятый титул на уровне ITF в одиночном разряде.
Кроме того, трофей стал первым для казахстанки после паузы в карьере. Дияс из-за травмы пропустила два года и полноценно вернулась на корт в мае.
Отметим, что 31-летняя спортсменка попала в число участниц турнира в Кайсери благодаря wild card — специальному допуску от организаторов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176538-zarina-diyas-vyigrala-pervyy-titul-posle-pauzy-v-karere/