Казахстанский теннисист уступил третьей ракетке России в четвертьфинале турнира в Алматы

Представитель Казахстана Бейбит Жукаев потерпел поражение в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории ATP 250 в Алматы, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Соперником Жукаева (213) выступил третья ракетка России Карен Хачанов, занимающий 26-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Встреча завершилась победой россиянина по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:4.
Встреча длилась один час и 24 минуты. За это время Бейбиту Жукаеву не удалось реализовать ни одного брейк-поинта, а также допустить одну двойную ошибку и совершить 14 подач мяча навылет.
За выход в финал турнира в Алматы Хачанов поборется с теннисистом из Австралии Александром Вукичем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2176149-kazahstanskiy-tennisist-ustupil-tretey-raketke-rossii-v-chetvertfinale-turnira-v-almaty/