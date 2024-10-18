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Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем в матче за 3-е место выставочного турнира в Саудовской Аравии

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Теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль (слева направо)
Новак Джокович и Рафаэль Надаль (слева направо). Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в рамках полуфинального матча выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В рамках полуфинальной встречи Надаль встретился со своим соотечественником Карлосом Алькарасом (второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). Встреча завершилась победой Алькараса по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 6:3.

Однако 38-летний Надаль не покидает турнир. Спортсмену также предстоит матч за третье место против 37-летнего олимпийского чемпиона Новака Джоковича (4-е место рейтинга ATP).

В финале Six Kings Slam Карлос Алькарас сыграет с первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде Янником Синнером. Напомним, что общий призовой фонд турнира составляет 13.5 миллионов долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2175699-rafael-nadal-sygraet-s-novakom-dzhokovichem-v-matche-za-3-e-mesto-vystavochnogo-turnira-v-saudovskoy-aravii/

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