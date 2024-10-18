Джокович проиграл Синнеру в полуфинале выставочного турнира в Саудовской Аравии

Олимпийский чемпион по теннису – 2024 в мужском одиночном разряде Новак Джокович потерпел поражение в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.
За выход в финал сербский спортсмен сыграл с действующем лучшим теннисистом мира из Италии Янником Синнером.
В первом сете итальянец обыграл соперника со счетом 6:2, во втором отрезке сильнее оказался Новак Джокович 6:7 (0:7 в тай-брейке).
В решающем третьем сете победу со счетом 6:4 одержал Синнер.
В финале первая ракетка мира встретится с победителем дерби между испанцами Карлосом Алькарасом и звездным ветераном Рафаэлем Надалем.
Общий призовой фонд турнира составляет 13.5 миллиона долларов. Победитель заработает шесть миллионов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2175696-dzhokovich-proigral-sinneru-v-polufinale-vystavochnogo-turnira-v-saudovskoy-aravii/