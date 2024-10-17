Казахстанский теннисист на отказе соперника вышел в четвертьфинал турнира в Алматы

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев пробился в 1/4-ю стадию турнира категории ATP 250, который в эти дни проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.
Во втором круге 24-летний казахстанский теннисист, который получил wild card в основную сетку, победил 25-ю ракетку мира, представителя Чехии Томаша Махача.
При счете 3:1 в пользу Жукаева, чешскому теннисисту пришлось сняться с матча из-за плохого самочувствия.
Следующим соперником воспитанника актауской школы тенниса будет победитель противостояния между россиянином Кареном Хачановым и финном Отто Виртаненом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2175419-kazahstanskiy-tennisist-na-otkaze-sopernika-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-v-almaty/
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