Казахстанский теннисист на отказе соперника вышел в четвертьфинал турнира в Алматы

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев пробился в 1/4-ю стадию турнира категории ATP 250, который в эти дни проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

Во втором круге 24-летний казахстанский теннисист, который получил wild card в основную сетку, победил 25-ю ракетку мира, представителя Чехии Томаша Махача.

При счете 3:1 в пользу Жукаева, чешскому теннисисту пришлось сняться с матча из-за плохого самочувствия.

Следующим соперником воспитанника актауской школы тенниса будет победитель противостояния между россиянином Кареном Хачановым и финном Отто Виртаненом.

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