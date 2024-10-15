Вторая ракетка Казахстана одержал победу на старте турнира в Алматы

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в первом раунде турнира категории ATP 250 в Алматы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Шевченко стартовал на домашнем хардовом турнире в рамках 1/16 финала. Его стартовым соперником также выступил представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Встреча завершилась победой второго теннисиста страны по ходу двух сетов. Оба отрезка завершились в серии тай-брейков 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Матч длился два часа и 23 минуты. За это время Александру Шевченко удалось реализовать два брейк-поинта из 10, допустить одну двойную ошибку, а также девять раз подать мяч навылет по ходу игры.

Следующим оппонентом казахстанца выступит российский теннисист Аслан Карацаев.

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