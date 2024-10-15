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Казахстанский теннисист с победы стартовал на международном турнире в Алматы

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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев одержал первую победу в рамках турнира серии категории ATP 250 "Almaty Open", передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

На старте турнира АТР 250 Almaty Open Бейбит Жукаев (213 АТР) встречался с представителем Ливана Бенджамином Хассаном (245 АТР).

Встреча продолжалась больше часа и завершилась уверенной победой отечественного спорта со счетом 6:4, 6:1. Казахстанец восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге Жукаев может сыграть с другим казахстанским теннисистом Тимофемм Скатовым, в случае сели он в своем противостоянии одолеет чеха Томаша Махача.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2174582-kazahstanskiy-tennisist-s-pobedy-startoval-na-mezhdunarodnom-turnire-v-almaty/

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