Сборная Казахстана вошла в топ-8 на чемпионате Азии в Астане

Мужская национальная команда Казахстана по настольному теннису провела заключительный матч чемпионата Азии, который в эти дни проходит в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В рамках заключительной встречи отечественная сборная проводила матч за 5-8 места. В решающей игре командного турнира Казахстан победил Иран со счетом 3:1.

Победы в своих партиях одержали Кирилл Герасименко и Айдос Кенжигулов. Другой казахстанец Алан Курмангалиев минимально уступил своему оппоненту.

Кирилл Герасименко - Ходэи Амир Хосейн 3:0

Алан Курмангалиев - Беньямин Фараджи 2:3

Айдос Кенжигулов - Сохраби Мохаммаджавад 3:0

Кирилл Герасименко - Беньямин Фараджи 3:1

Таким образом, Казахстан занял 7 место, что является лучшим результатом за всю историю выступления на континентальном первенстве.

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