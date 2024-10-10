Сборная Казахстана вошла в топ-8 на чемпионате Азии в Астане

Мужская национальная команда Казахстана по настольному теннису провела заключительный матч чемпионата Азии, который в эти дни проходит в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
В рамках заключительной встречи отечественная сборная проводила матч за 5-8 места. В решающей игре командного турнира Казахстан победил Иран со счетом 3:1.
Победы в своих партиях одержали Кирилл Герасименко и Айдос Кенжигулов. Другой казахстанец Алан Курмангалиев минимально уступил своему оппоненту.
- Кирилл Герасименко - Ходэи Амир Хосейн 3:0
- Алан Курмангалиев - Беньямин Фараджи 2:3
- Айдос Кенжигулов - Сохраби Мохаммаджавад 3:0
- Кирилл Герасименко - Беньямин Фараджи 3:1
Таким образом, Казахстан занял 7 место, что является лучшим результатом за всю историю выступления на континентальном первенстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172609-sbornaya-kazahstana-voshla-v-top-8-na-chempionate-azii-v-astane/
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