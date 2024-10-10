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Сборная Казахстана вошла в топ-8 на чемпионате Азии в Астане

Опубликовано:

Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко
Кирилл Герасименко. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Мужская национальная команда Казахстана по настольному теннису провела заключительный матч чемпионата Азии, который в эти дни проходит в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В рамках заключительной встречи отечественная сборная проводила матч за 5-8 места. В решающей игре командного турнира Казахстан победил Иран со счетом 3:1.

Победы в своих партиях одержали Кирилл Герасименко и Айдос Кенжигулов. Другой казахстанец Алан Курмангалиев минимально уступил своему оппоненту.

  • Кирилл Герасименко - Ходэи Амир Хосейн 3:0
  • Алан Курмангалиев - Беньямин Фараджи 2:3
  • Айдос Кенжигулов - Сохраби Мохаммаджавад 3:0
  • Кирилл Герасименко - Беньямин Фараджи 3:1

Таким образом, Казахстан занял 7 место, что является лучшим результатом за всю историю выступления на континентальном первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2172609-sbornaya-kazahstana-voshla-v-top-8-na-chempionate-azii-v-astane/

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