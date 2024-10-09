Александр Бублик снялся с турнира ATP 250 в Алматы

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не сыграет на турнире ATP 250 в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

Хардовые соревнования в южной столице пройдут с 13 по 20 октября 2024 года. Ранее Бублик был включен в число участников турнира.

Однако в федерации сообщили, что лучший теннисист страны не сможет выступить "по состоянию здоровья и полученных травм". Аналогичная причина указана по отношению к итальянцу Флавио Коболли и французу Артюру Фису, которые также снялись с турнира.

При этом в Алматы уже начали прибывать первые участники соревнований. Новый тренировочный корт опробовали казахстанцы Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев.

Вскоре ожидается прибытие в Алматы и первых номеров посева, в числе которых американцы Фрэнсис Тиафо и Себастьян Корда, чилиец Алехандро Табило и россиянин Карен Хачанов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.