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Казахстанский теннисист выиграл престижный международный турнир

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Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист Амир Омарханов стал победителем престижного юниорского турнира под эгидой ITF Juniors в Пекине, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первая ракетка Казахстана до 18 лет, 15-я ракетка мира юниорского рейтинга Амир Омарханов в финале одержал волевую победу над британцем Оливером Бондингом (19 ITF Juniors). Стартовый сет на тай-брейке остался за Оливером, в двух последующих партиях Амир взял верх - 6:0, 6:4.

Это уже шестой трофей казахстанца в одиночном разряде на турнирах серии ITF Juniors. Ранее воспитанник карагандинской школы тенниса побеждал в Таиланде (J300), Корее (J300), Египте (J100), Грузии (J60) и дома в Караганде (J60).

Благодаря успеху в Пекине, Омарханов уже завтра в обновленном мировом юниорском рейтинге ITF войдет в ТОП-10.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2170698-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-prestizhnyy-mezhdunarodnyy-turnir/

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