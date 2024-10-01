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Казахстанский теннисист вышел в основной раунд "Мастерса" в Китае

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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев. Фото: пресс-служба КТФ

Казахстанский теннисист Бейбт Жукаев второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP "Мастерс" в Шанхае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Бейбит Жукаев, занимающий 196-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в финале отборочного раунда обыграл 104-ю ракетку мира, британца Билли Харриса.

Матч продлился три сета и завершился со счетом - 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанского теннисиста по первому кругу основы определится позже.

Шанхайский «Мастерс» является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2168079-kazahstanskiy-tennisist-vyshel-v-osnovnoy-raund-mastersa-v-kitae/

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