Казахстанский теннисист вышел в основной раунд "Мастерса" в Китае

Казахстанский теннисист Бейбт Жукаев второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP "Мастерс" в Шанхае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Бейбит Жукаев, занимающий 196-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в финале отборочного раунда обыграл 104-ю ракетку мира, британца Билли Харриса.

Матч продлился три сета и завершился со счетом - 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанского теннисиста по первому кругу основы определится позже.

Шанхайский «Мастерс» является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.