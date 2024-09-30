Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Испании

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева стала победительницей турнира в столице Испании Мадриде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.
18-летняя Соня Жиенбаева, занимающая 781 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации стала чемпионкой турнира категории ITF World Tennis Tour W 15 в Мадриде.
В финале казахстанская теннисистка обыграла британку Элис Гилиан (668 WTA) со счётом 6:1, 5:7, 6:1. На пути к титулу Жиенбаева обыграла первую, третью и пятую ракетки турнира.
Отметим, что это уже второй одиночный трофей отечественной спортсменки в карьере во взрослом женском туре. Ранее Жиенбаева выиграла турнир в Анталье.
Этот успех позволит казахстанке подняться на рекордное для себя 753-е место в рейтинге WTA.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2167537-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-turnir-v-ispanii/
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