Первая ракетка Казахстана проиграл на старте Открытого чемпионата Китая по теннису

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик неудачно стартовал на турнире категории ATP 500 в столице Китая Пекине, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Стартовым соперником Бублика в рамках Открытого чемпионата Китая выступил итальянский теннисист Флавио Кобболи, занимающий 32-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Встреча завершилась поражением казахстанца по ходу трех сетов со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7 в тай-брейке).
Матч длился два часа и шесть минут. За это время Александр Бублик успел реализовать два брейк-поинта после пяти попыток, допустил четыре двойных ошибки, а также восемь раз подал мяч навылет.
Напомним, что спортсмен занимает 26-е место в рейтинге ATP.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2166529-pervaya-raketka-kazahstana-proigral-na-starte-otkrytogo-chempionata-kitaya-po-tennisu/
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