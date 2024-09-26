Первая ракетка Казахстана проиграл на старте Открытого чемпионата Китая по теннису

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик неудачно стартовал на турнире категории ATP 500 в столице Китая Пекине, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Стартовым соперником Бублика в рамках Открытого чемпионата Китая выступил итальянский теннисист Флавио Кобболи, занимающий 32-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Встреча завершилась поражением казахстанца по ходу трех сетов со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7 в тай-брейке).

Матч длился два часа и шесть минут. За это время Александр Бублик успел реализовать два брейк-поинта после пяти попыток, допустил четыре двойных ошибки, а также восемь раз подал мяч навылет.

Напомним, что спортсмен занимает 26-е место в рейтинге ATP.

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