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Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA 1000 в Китае

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Зарина Дияс
Зарина Дияс. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сыграет в основной сетке турнира серии WTA 1000, который пройдет в столице Китая Пекине, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

В финале квалификации Зарина Дияс, занимающая 571 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обыграла представительницу Великобритании Хизер Уотсон (160 WTA) с разгромным счетом 6:0, 6:2.

На старте турнира, казахстанка также уверенно одолела испанку Ребекку Машарову (119 WTA) со счетом 6:4, 6:0.

После почти двухгодичного перерыва Зарина Дияс одержала значимую победу. 

Основной этап WTA 1000 China Open-2024 пройдет с 25 сентября по 6 октября. Ранее, стало известно, что первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакина снялась с турнира в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2165262-zarina-diyas-probilas-v-osnovnuyu-setku-wta-1000-v-kitae/

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