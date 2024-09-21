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Первая ракетка Казахстана вышла в финал турнира в Таиланде

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале турнира серии WTA 250 в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

В борьбе за финал Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой встречалась с британским дуэтом Мадлен Брукс и Алисии Барнетт.

Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:2, 6:3. Таким образом, казахстанско-российский тандем 22 сентября сыграет в финале.

За титул хардового турнира WTA 250 Данилина и Хромачева поборются против представительницы Гонконга Юдис Чон Чхон и японки Моюки Утидзимы.

Напомним, 16 сентября первая ракетка Казахстана в женском парном разряде в дуэте с россиянкой выиграла турнир категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

Ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира серии ATP 250 в китайском Чэнду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164305-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-final-turnira-v-tailande/

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