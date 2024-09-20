Лучшая теннисистка Казахстана "в парах" вышла в полуфинал турнира WTA в Таиланде

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинальную стадию турнира категории WTA 250 в Хуахине (Таиланд), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка выступила в дуэте с российской теннисисткой Ириной Хромачевой, ранее они стали чемпионками турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Этот титул стал десятым в карьере Данилиной.

Соперницами казахстанско-российского дуэта выступили американка Джесси Аней и немка Лена Пападакис. Четвертьфинальная встреча завершилась победой Данилиной и Хромачевой с общим счетом 6:3, 6:2 по ходу двух сетов.

Матч длился один час и четыре минуты. За это время полуфиналистки успели реализовать пять брейк-поинтов из 11, допустили две двойных ошибки и два раза подали мяч навылет.

Их соперницы в 1/2 финала определятся позже.

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