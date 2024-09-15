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Первая ракетка Казахстана вышла в финал турнира WTA 500 в Мексике

Опубликовано:

Анна Данилина и Ирина Хромачева
Анна Данилина и Ирина Хромачева. Фото: Пресс-служба федерации тенниса Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой вышли в финал турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинальной стадии казахстанско-российскому дуэту противостояли украинка Валерия Страхова и испанка Ивонн Реймерс.

В первой сете Данилина и Хромачева разгромили соперниц со счетом 6:1. Во втором отрезке пара оппонентов попыталась навязать борьбу однако уступила 6:4.

Матч длился один час и 4 минуты. За это время первая ракетка страны и ее напарница успели реализовать три брейк-поинта из пяти попыток, допустили две двойных ошибки, а также два раза подали мяч навылет.

В финале Анна Данилина и Ирина Хромачева встретятся с российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и представительницей Грузии Ольгой Калашниковой. Матч состоится в воскресенье в 21:00 по времени Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161420-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-final-turnira-wta-500-v-meksike/

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