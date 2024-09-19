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Первая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Таиланде

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина провела первый матч на турнире в Таиланде и продвинулась по сетке, передает корреспондент NUR.KZ.

Данилина в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой посеяна под первым номером на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине. Напарницы с победы начали свой путь на соревнованиях.

В матче первого круга казахстанско-российский дуэт победил в двух сетах представительницу Швейцарии Викторию Голубич и Ланлану Тараруди из Таиланда. Итоговый счет - 6:4, 7:5.

В следующем круге Данилина и Хромачева встретятся с американкой Джесси Эйни и немкой Леной Пападакис.

Напомним, 16 сентября первая ракетка Казахстана в женском парном разряде в дуэте с россиянкой выиграла турнир категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2163625-pervaya-raketka-kazahstana-uspeshno-startovala-na-turnire-v-tailande/

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