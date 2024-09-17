Шесть теннисистов из топ-30 сыграют на международном турнире в Алматы

Казахстанская федерация тенниса опубликовала список спортсменов, которые примут участие в турнире категории ATP 250 в Алматы, передает NUR.KZ.

Заявочный лист возглавляют: финалист турнира ATP 250 Astana Open 2023 американец Себастьян Корда (15 АТР), американец Фрэнсис Тиафо (16 АТР), чилиец Алехандро Табило (22 АТР), россиянин Карен Хачанов (23 АТР), француз Артур Фис (25 АТР) и казахстанец Александр Бублик (27 АТР).

В южной столице Казахстана также сыграют: итальянец Флавио Каболли (32 АТР), чех Томас Махач (35 АТР), прошлогодний чемпион АТР 250 Astana Open француз Адриан Маннарино (46 АТР), венгр Фабиан Марожан (49 АТР), экс-девятая ракетка мира итальянец Фабио Фоньини и другие.

Честь Казахстана помимо лидера национальной сборной Александра Бублика на престижном турнире будут защищать: Александр Шевченко, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев, в парном разряде - Александр Недовесов.

Almaty Open ATP 250 впервые пройдет в южной столице с 13 по 20 октября 2024 года.

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