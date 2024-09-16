Вторая ракетка Казахстана опустился в мировом рейтинге

Казахстанец Александр Шевченко потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

Вторая ракетка страны теперь занимает 58-е место в мужском одиночном разряде. Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сохранил 27-ю позицию. Третья ракетка страны Михаил Кукушкин поднялся на восемь строчек и расположился на 112-м месте.

Возглавляет мировой рейтинг по-прежнему итальянец Янник Синнер. Следом идут немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов сохранил 57-е место. Лидерство в мировом рейтинге в соответствующей категории продолжают делить испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

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