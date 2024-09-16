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Елена Рыбакина узнала позицию в мировом рейтинге после снятия с престижного турнира

Опубликовано:

Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина. Фото: HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила четвертую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт WTA.

В понедельник организация обновила рейтинг. Рыбакина осталась на четвертой позиции, уступая только польке Иге Швентек, белоруске Арине Соболенко и американке Джессике Пегуле.

При этом лучшая теннисистка Казахстана не наберет очки за престижный турнир WTA 500, который начался в Сеуле. Спортсменка снялась перед стартом этих соревнований.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в обновленном мировом рейтинге опустилась на одну позицию и теперь замыкает топ-30. Жибек Куламбаева поднялась на две строчки и занимает 382-е место.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина совершила рывок на шесть позиций благодаря победе на турнире WTA 500 в Гвадалахаре. Теперь она занимает 34-е место.

Возглавляет мировой рейтинг в женском парном разряде чешка Катерина Синякова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2162049-elena-rybakina-uznala-poziciyu-v-mirovom-reytinge-posle-snyatiya-s-prestizhnogo-turnira/

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