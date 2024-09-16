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Лучшая теннисистка Казахстана "в парах" стала чемпионкой турнира WTA 500 в Мексике

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой стали победительницами турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В финальном матче казахстанско-российская пара встретилась с дуэтом теннисисток из России и Грузии Каммилой Рахимовой и Оксана Калашникова.

Встреча завершилась победой Данилиной и Хромачевой по ходу трех сетов со счетом 2:6, 7:5, 10:7.

Матч длился один час и 26 минут. Пара Данилиной за это время успела реализовать два брейк-поинта из четырех возможных, допустила шесть двойных ошибок и допустила одну двойную ошибку.

Отметим, что для лучшей теннисистки страны "в парах" этот титул стал юбилейным. Анна Данилина за свою карьеру завоевала 10 титулов WTA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2161758-luchshaya-tennisistka-kazahstana-v-parah-stala-chempionkoy-turnira-wta-500-v-meksike/

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