Сборная Казахстана по теннису проиграла Дании в Астане и не попала в квалификацию Кубка Дэвиса

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов потерпели поражение в матче парного разряда мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Эта игра стала третьей в серии отбора в квалификацию чемпионата мира по теннису – 2025 между сборными Казахстана и Дании. Противостояние прошло на хардовом корте в Астане.

Соперниками казахстанцев в парной встрече выступили представители Дании Аугуст Хольмгрен и Йоханнес Ингилдсен. Встреча завершилась поражением отечественных спортсменов в двух сетах с общим счетом 6:7 (7:9 на тай-брейке), 3:6.

Матч длился один час и 34 минуты. За это время Бублик и Недовесов успели реализовать три брейк-пойнта из восьми, допустили четыре двойных ошибки и три раза подали мяч навылет.

Таким образом, сборная Казахстана упустила возможность выступить в квалификационном турнире Кубка Дэвиса, проиграв Дании в трех матчах из пяти (на момент публикации общий счет — 3:0 в пользу соперника).

В 2025 году национальная команда будет стартовать в плей-офф мировой группы №1.

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