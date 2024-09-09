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Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге WTA

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила на своем официальном сайте мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина продолжает удерживать четвертую позицию в рейтинге WTA.

Второй номер отечественного топа Юлия Путинцева смогла подняться на три строчки и теперь занимает 29-е место в одиночном разряде.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться польская теннисистка Ига Швентек. Следом за ней расположилась чемпионка Открытого чемпионата США-2024 белоруска Арина Соболенко. Третьей стала финалистка US Open-2024, американка Джессика Пегула.

Еще одна американская теннисистка Кори Гауфф покинула топ-3, уступая итальянке Жасмине Паолини (5 WTA) она заняла шестую строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2159046-elena-rybakina-uznala-mesto-v-obnovlennom-mirovom-reytinge-wta/

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