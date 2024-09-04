Первая ракетка Казахстана не смогла выйти в полуфинал US Open — 2024

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление в этой категории на Открытом чемпионате США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их пара остановилась на стадии 1/4 финала.

В борьбе за место в топ-4 Данилина и Хромачева со счетом 6:7 (2:7), 4:6 уступили латвийке Елене Остапенко и украинке Людмиле Киченок, которые посеяны на турнире под седьмым номером. Соперницы провели на корте 1 час 46 минут.

Ранее Данилина вылетела в четвертьфинале US Open и в смешанном парном разряде, где выступала вместе с финном Харри Хелиоваарой. В прошлом сезоне их дуэт выиграл Открытый чемпионат США.

Таким образом, Данилина завершила выступление на последнем в году турнире Большого шлема.

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