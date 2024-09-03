Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде вышла в четвертьфинал US Open

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала очередную победу на стадии третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с россиянкой Ириной Хромачевой в борьбе за путевку в четвертьфинал US Open обыграла дуэт представительницы Словакии Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс.

Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В четвертьфинальном матче Данилина и Хромачева сыграют с украинско-латвийским тандемом Людмила Киченок и Елена Остапенко, который имеет седьмой номер посева.

Отметим, в соревнованиях смешанного парного разряда US Open, в котором казахстанка вместе с финном Харри Хелиоваарой являются действующими чемпионами, они не смогли пробиться в полуфинал. На стадии 1/4 финала Данилина с напарником уступили американцам Тейлор Таунсенд и Дональду Янгу со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 8-10.

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