Казахстанская теннисистка вышла во второй круг юниорского US Open

Казахстанские теннисисты стартовали в основном раунде юниорского Открытого чемпионата США, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанка Соня Жиенбаева, которая является 18-й ракеткой мира на юниорском уровне, в первом круге обыграла норвежскую теннисистку Сартс Лунде, которая занимает 29 место в рейтинге международной федерации (среди юниоров). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Во втором раунде Жиенбаева сыграет с американкой Аланой Хэмильтон.

Не смогли пробиться в следующий круг другие казахстанские юниоры Даниал Рахматуллаев, проиграл швейцарцу Томасу Флинусо счетом 6:7 (4:7), 2:6.

Первая ракетка Казахстана до 18 лет Амир Омарханов уступил бразильцу Луису Мигелю со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

Асылжан Арыстанбекова на старте проиграла представительнице Чехии Элиске Тишаковой со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

Отметим, Амир Омарханов, Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова примут участие также и в парном разряде Juniors US Open.

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