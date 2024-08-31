Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новак Джокович сенсационно вылетел в третьем круге US Open — 2024

Опубликовано:

Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Fatih Aktas /Anadolu via Getty Images

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович выбыл в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии вице-лидер мирового рейтинга встретился с австралийцем Алексеем Попыриным — 28-й ракеткой планеты.

Матч продолжался четыре сета. Попырин одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа 18 минут.

Таким образом, Джокович не смог защитить титул чемпиона US Open. Впервые с 2017 года серб не выиграл ни одного турнира Большого шлема за сезон.

Напомним, на стадии второго круга US Open — 2024 сенсационно потерпел поражение и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2155474-novak-dzhokovich-sensacionno-vyletel-v-tretem-kruge-us-open-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie