Новак Джокович сенсационно вылетел в третьем круге US Open — 2024

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович выбыл в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии вице-лидер мирового рейтинга встретился с австралийцем Алексеем Попыриным — 28-й ракеткой планеты.

Матч продолжался четыре сета. Попырин одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа 18 минут.

Таким образом, Джокович не смог защитить титул чемпиона US Open. Впервые с 2017 года серб не выиграл ни одного турнира Большого шлема за сезон.

Напомним, на стадии второго круга US Open — 2024 сенсационно потерпел поражение и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

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